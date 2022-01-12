90-сантиметровая девушка нашла жениха обычного роста и захотела славы в TikTok

Источник материала: ОНТ

Жительница Шотландии, страдающая от ахондроплазии и сколиоза, нашла жениха обычного роста. Теперь девушка хочет стать популярным тиктокером. Об этом рассказывает Daily Mirror.

У 28-летней Кори Макгуайр из-за недоразвития костей очень короткие ноги и руки, хотя ее грудная клетка и голова имеют нормальный размер. Рост девушки составляет около 90 сантиметров, она не может самостоятельно ходить. Кроме того, ее внутренние органы сдавливает неестественно изогнутый позвоночник. Кори опасается, что в итоге это ее и погубит.

Несколько лет назад Макгуайр зарегистрировалась на сайте знакомств. Там шотландка нашла 17-летнего Джейми Тейлора. Парень вдвое выше девушки, но это не помешало им полюбить друг друга. Первая встреча пары состоялась в августе 2018 года, молодые люди немедленно обручились. Тейлор переехал к невесте, он ухаживает за ней. Тем временем девушка мечтает о славе в TikTok. Кори также рассказывает, что она не прочь сниматься для журнала Vogue.

По словам британки, она хочет показывать в Сети, что люди бывают разными.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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