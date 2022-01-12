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Как узнать толщину льда на водоеме? Вот 4 лайфхака от МЧС
Источник материала: ОНТ
«Осторожно! На лед не выходить! Рыбалка запрещена!» Зимой МЧС регулярно предупреждает нас о такой опасности, как тонкий лед. Но даже если таких табличек нет, стоит быть очень внимательными. Безопасная толщина льда - не менее 7 см. Тогда он сможет выдержать одного человека. Для группы людей необходимо сантиметров 10. Но как же определить толщину?
И в случае экстренной ситуации вызовите на помощь спасателей по телефону 112. Ну и помните, что самый безопасный лед - тот, по которому не ходят.
Фото: архив БЕЛТА
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«Осторожно! На лед не выходить! Рыбалка запрещена!» Зимой МЧС регулярно предупреждает нас о такой опасности, как тонкий лед. Но даже если таких табличек нет, стоит...
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