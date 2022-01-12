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Как узнать толщину льда на водоеме? Вот 4 лайфхака от МЧС

12.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как узнать толщину льда на водоеме? Вот 4 лайфхака от МЧС

«Осторожно! На лед не выходить! Рыбалка запрещена!» Зимой МЧС регулярно предупреждает нас о такой опасности, как тонкий лед. Но даже если таких табличек нет, стоит быть очень внимательными. Безопасная толщина льда - не менее 7 см. Тогда он сможет выдержать одного человека. Для группы людей необходимо сантиметров 10. Но как же определить толщину?

  • Здесь пригодится ледоруб, пешня или обычная палка. Проломите лед у края водоема и оцените его плотность.
  • Места, где видны растения, трещины лунки и проруби говорят о том, что лед здесь очень хрупкий. Обходите их стороной!
  • И поверхность льда, обильно припорошенная снегом, тоже небезопасна – под ней могут скрываться трещины и проталины.
  • Но даже если вы на 100% уверены, что лед вас выдержит, не лишним будет перестраховаться. Наденьте специальный жилет: не зря его еще называют «поплавком»: при попадании в воду он вытолкнет вас и не даст утонуть.

И в случае экстренной ситуации вызовите на помощь спасателей по телефону 112. Ну и помните, что самый безопасный лед - тот, по которому не ходят.

Фото: архив БЕЛТА

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«Осторожно! На лед не выходить! Рыбалка запрещена!» Зимой МЧС регулярно предупреждает нас о такой опасности, как тонкий лед. Но даже если таких табличек нет, стоит...
 
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