Как узнать толщину льда на водоеме? Вот 4 лайфхака от МЧС

Источник материала: ОНТ

«Осторожно! На лед не выходить! Рыбалка запрещена!» Зимой МЧС регулярно предупреждает нас о такой опасности, как тонкий лед. Но даже если таких табличек нет, стоит быть очень внимательными. Безопасная толщина льда - не менее 7 см. Тогда он сможет выдержать одного человека. Для группы людей необходимо сантиметров 10. Но как же определить толщину?

Здесь пригодится ледоруб, пешня или обычная палка. Проломите лед у края водоема и оцените его плотность.

Места, где видны растения, трещины лунки и проруби говорят о том, что лед здесь очень хрупкий. Обходите их стороной!

И поверхность льда, обильно припорошенная снегом, тоже небезопасна – под ней могут скрываться трещины и проталины.

Но даже если вы на 100% уверены, что лед вас выдержит, не лишним будет перестраховаться. Наденьте специальный жилет: не зря его еще называют «поплавком»: при попадании в воду он вытолкнет вас и не даст утонуть.

И в случае экстренной ситуации вызовите на помощь спасателей по телефону 112. Ну и помните, что самый безопасный лед - тот, по которому не ходят.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram