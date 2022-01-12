Прививать детей в школах Минска начнут после каникул

Источник материала: ОНТ

В нашей стране суточный прирост – 691 пациент с COVID. Подъем заболеваемости ожидается в конце января - начале февраля.

По прогнозам медиков, именно в это время «омикрон» займет лидирующие позиции. Система здравоохранения предусматривает такой сценарий. Готовятся дополнительные места и для госпитализации детей. Они к «омикрону» наиболее чувствительны. Продолжается и иммунизация подростков 12-17 лет. В минских школах их начнут прививать после каникул. Услуга бесплатная и с обязательного согласия родителей.

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