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Некачественные консервы из мяса птицы обнаружили в Могилевской области

12.01.2022 11:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные консервы из мяса птицы обнаружили в продаже в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из крупных частных торговых объектов были обнаружены консервы "Ветчина нежная из мяса птицы" и "Сытные" российского производства. По результатам исследований специалисты установили, что они не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Наименование, указанное изготовителем в маркировке, вводит покупателей в заблуждение, недостоверно характеризует пищевой продукт. "По результатам испытаний установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной", - отметили в Госстандарте.

В составе консервов из птицы были обнаружены добавки свинины и говядины, которые не были указаны в составе.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"По результатам испытаний установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть...
 
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