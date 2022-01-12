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Директор брестской фирмы выдавал поддельные командировочные документы

12.01.2022 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор брестской фирмы выдавал поддельные командировочные документы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Оперативники БЭП установили, что с октября прошлого года 38-летний брестчанин за вознаграждение "отправлял в командировку" всех желающих. Подложные документы были необходимы для упрощения пересечения границы в связи с ковидными ограничениями.

Правоохранители выявили восьмерых человек, которые воспользовались услугами предпринимателя. Обладатели липовых командировок освобождались от необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также могли пересекать границу без ПЦР-теста. Командировочные удостоверения выдавались в том числе людям, не имевшим трудовых отношений с фирмой. За свои услуги мужчина получал с каждого клиента около $10.

Следователями возбуждено уголовное дело за служебный подлог. Проверяется причастность жителя областного центра к серии аналогичных преступлений на территории Брестской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники БЭП установили, что с октября прошлого года 38-летний брестчанин за вознаграждение "отправлял в командировку" всех желающих. Подложные документы были...
 
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