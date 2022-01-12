Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за оскорбление генпрокурора

Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении жителя Минска за публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Установлено, что на общедоступных Telegram-каналах подозреваемый оставил многочисленные комментарии оскорбительного характера в адрес генерального прокурора Беларуси и иных руководителей государственных органов власти.

Противоправные действия квалифицированы по ст.369 УК.

Во взаимодействии с ГУБОПиК МВД подозреваемый задержан.

Генеральная прокуратура напоминает о неотвратимости уголовной ответственности: каждый, кто совершил преступление, будет подвергнут справедливому наказанию.-0-