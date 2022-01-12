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Что опять? Налоговая запланировала новые изменения: на сей раз речь о порядке заполнения деклараций
12.01.2022 12:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Министерство по налогам и сборам подготовило и направило для обсуждения проект постановления «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 2019 г. № 2». Проект, опубликованный на сайте
Что конкретно изменится в правилах, «Про бизнес» попросил объяснить директора Союза Виктора Маргелова:
— Проект изменений достаточно сложный. Насколько я понимаю, изменения в подаче налоговых деклараций в первую очередь затронут тех, кто получает доходы из-за границы, — сообщил Виктор Маргелов. — И если все пойдет по плану, то изменения должны вступить в силу не позже конца января, чтобы налоговые декларации подавались уже по новым правилам.
Проект постановления будет рассматриваться до конца 12 января. Все предложения можно присылать на почту aigoldberg@mail.ru.
Напомним, что это не первые поправки в налоговое законодательство страны, которые появятся в 2022 году. Мы уже анализировали,
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Министерство по налогам и сборам подготовило и направило для обсуждения проект постановления «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам...
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