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Что опять? Налоговая запланировала новые изменения: на сей раз речь о порядке заполнения деклараций

12.01.2022 12:21 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Что опять? Налоговая запланировала новые изменения: на сей раз речь о порядке заполнения деклараций
Фото: dribin.by

Министерство по налогам и сборам подготовило и направило для обсуждения проект постановления «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 2019 г. № 2». Проект, опубликованный на сайте Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, в первую очередь изменяет правила подачи налоговых деклараций.

Что конкретно изменится в правилах, «Про бизнес» попросил объяснить директора Союза Виктора Маргелова:

— Проект изменений достаточно сложный. Насколько я понимаю, изменения в подаче налоговых деклараций в первую очередь затронут тех, кто получает доходы из-за границы, — сообщил Виктор Маргелов. — И если все пойдет по плану, то изменения должны вступить в силу не позже конца января, чтобы налоговые декларации подавались уже по новым правилам.

Проект постановления будет рассматриваться до конца 12 января. Все предложения можно присылать на почту aigoldberg@mail.ru.

Напомним, что это не первые поправки в налоговое законодательство страны, которые появятся в 2022 году. Мы уже анализировали, кто лишится возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения и единым налогом и почему ИП не станут автоматически платить НДС при переходе на подоходный налог.

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Министерство по налогам и сборам подготовило и направило для обсуждения проект постановления «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам...
 
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