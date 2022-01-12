Семейный капитал: сколько вкладов многодетным белорусам открыли в 2021-м

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По программе «Семейный капитал» 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 479 депозитных счетов на $824,8 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 25 896 депозитных счетов на 596,6 млн рублей. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял 22,5 тыс. рублей, в 2021-м – 23 737,5 рубля, а сумма после индексации на 2022 год будет опубликована в ближайшее время. В ведомстве напомнили, что по президентскому указу с 1 января этого года изменен порядок и расширены направления досрочного распоряжения семейным капиталом.

«На 1 января этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 48 981 заявление. В том числе на улучшение жилищных условий – 42 622 (87%), на получение образования – 2897 (6%), на получение медицинских услуг – 3462 (7%). Принято 46 898 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», – отметили в Минтруда, сообщает БЕЛТА.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 9973, следом идут Минская – 7921, Гомельская – 7617, Минск – 6612, Гродненская область – 5345, Могилевская – 4783, Витебская – 4647.



