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Семейный капитал: сколько вкладов многодетным белорусам открыли в 2021-м
Источник материала: Myfin
По программе
По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 25 896 депозитных счетов на 596,6 млн рублей. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял 22,5 тыс. рублей, в 2021-м – 23 737,5 рубля, а сумма после индексации на 2022 год будет опубликована в ближайшее время. В ведомстве напомнили, что по президентскому указу с 1 января этого года изменен порядок и расширены направления досрочного распоряжения семейным капиталом.
«На 1 января этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 48 981 заявление. В том числе на улучшение жилищных условий – 42 622 (87%), на получение образования – 2897 (6%), на получение медицинских услуг – 3462 (7%). Принято 46 898 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», – отметили в Минтруда, сообщает БЕЛТА.
Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 9973, следом идут Минская – 7921, Гомельская – 7617, Минск – 6612, Гродненская область – 5345, Могилевская – 4783, Витебская – 4647.
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Для многодетных семей на 1 января 2022 года открыто 108 375 депозитных счетов Семейный капитал . Из них по программе 2020-2024 годов открыто 25 896 счетов, сообщили в...
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