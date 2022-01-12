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В аэропорту Минска задержан экс-глава администрации Ставрополя

12.01.2022 12:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Минска задержан экс-глава администрации Ставрополя, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В Национальном аэропорту Минск 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен. Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве", - рассказали в ГПК.

После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.380 УК Беларуси, мужчина передан сотрудникам Следственного комитета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту Минск 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил...
 
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