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В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя
Источник материала: ОНТ
10 января в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса «Минск-Стамбул» был задержан мужчина. Им оказался бывший глава администрации Ставрополя. Об этом
Мужчина при прохождении пограничного контроля предъявил паспорт российского гражданина. Документ имел признаки частичной подделки.
В ходе разбирательства у задержанного был обнаружен также действительный внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. Оказалось, что мужчине ограничен выезд за пределы страны.
Установлено, что задержанный – бывший глава администрации Ставрополя. В 2014 году он был приговорен к 9 годам колонии по делу о взяточничестве. После условно-досрочного освобождения россиянин надеялся по поддельным документам выехать за границу.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный передан сотрудникам Следственного комитета.
Фото: скриншот видео ГПК
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10 января в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса «Минск-Стамбул» был задержан мужчина. Им оказался бывший глава администрации Ставрополя. Об этом...
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