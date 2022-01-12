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В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

12.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

10 января в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса «Минск-Стамбул» был задержан мужчина. Им оказался бывший глава администрации Ставрополя. Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Мужчина при прохождении пограничного контроля предъявил паспорт российского гражданина. Документ имел признаки частичной подделки.

В ходе разбирательства у задержанного был обнаружен также действительный внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. Оказалось, что мужчине ограничен выезд за пределы страны.

Установлено, что задержанный – бывший глава администрации Ставрополя. В 2014 году он был приговорен к 9 годам колонии по делу о взяточничестве. После условно-досрочного освобождения россиянин надеялся по поддельным документам выехать за границу.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный передан сотрудникам Следственного комитета.

Фото: скриншот видео ГПК

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Теги: Минск
 
 
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10 января в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса «Минск-Стамбул» был задержан мужчина. Им оказался бывший глава администрации Ставрополя. Об этом...
 
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