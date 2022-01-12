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В Бразилии из-за сильных ливней погибли 10 человек
Источник материала: ОНТ
Бразилия ушла под воду. Из-за сильных ливней на юго-востоке страны погибли 10 человек.
Дожди усилились в минувшие выходные и вызвали наводнения и оползни. Несколько населенных пунктов оказались заблокированы. Реки вышли из берегов. Существует опасность прорыва ряда плотин. Чрезвычайное положение действует во многих муниципалитетах юго-восточного штата Минас-Жерайс. Всего с начала сезона дождей жертвами большой воды стали как минимум 19 человек.
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Бразилия ушла под воду. Из-за сильных ливней на юго-востоке страны погибли 10 человек. Дожди усилились в минувшие выходные и вызвали наводнения и оползни. Несколько...
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