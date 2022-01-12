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В Бразилии из-за сильных ливней погибли 10 человек

12.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бразилии из-за сильных ливней погибли 10 человек

Бразилия ушла под воду. Из-за сильных ливней на юго-востоке страны погибли 10 человек. 

Дожди усилились в минувшие выходные и вызвали наводнения и оползни. Несколько населенных пунктов оказались заблокированы. Реки вышли из берегов. Существует опасность прорыва ряда плотин. Чрезвычайное положение действует во многих муниципалитетах юго-восточного штата Минас-Жерайс. Всего с начала сезона дождей жертвами большой воды стали как минимум 19 человек.

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Бразилия ушла под воду. Из-за сильных ливней на юго-востоке страны погибли 10 человек.  Дожди усилились в минувшие выходные и вызвали наводнения и оползни. Несколько...
 
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