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Жители Австралии и США опустошают полки магазинов из-за «омикрон»-штамма

12.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Австралии и США опустошают полки магазинов из-за «омикрон»-штамма

Хаос вокруг пандемии! Быстрая передача штамма «омикрон» заставила людей опустошать полки магазинов. 

Так продуктовый дефицит – в Австралии. Люди скупают все про запас. Магазины даже огранили продажу самых востребованных товаров – мяса, обезболивающих и туалетной бумаги. Не больше упаковки в одни руки.

Вслед за Австралией полки супермаркетов опустели и в США, где накануне выявили рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии. Со всех уголков США присылают фотографии и видео пустых витрин в мясных и молочных отделах. Во многих торговых точках не хватает еды, а также игрушек и корма для домашних животных. 

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Хаос вокруг пандемии! Быстрая передача штамма «омикрон» заставила людей опустошать полки магазинов.  Так продуктовый дефицит – в Австралии. Люди скупают все про...
 
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