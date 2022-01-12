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Жители Австралии и США опустошают полки магазинов из-за «омикрон»-штамма
Источник материала: ОНТ
Хаос вокруг пандемии! Быстрая передача штамма «омикрон» заставила людей опустошать полки магазинов.
Так продуктовый дефицит – в Австралии. Люди скупают все про запас. Магазины даже огранили продажу самых востребованных товаров – мяса, обезболивающих и туалетной бумаги. Не больше упаковки в одни руки.
Вслед за Австралией полки супермаркетов опустели и в США, где накануне выявили рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии. Со всех уголков США присылают фотографии и видео пустых витрин в мясных и молочных отделах. Во многих торговых точках не хватает еды, а также игрушек и корма для домашних животных.
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Хаос вокруг пандемии! Быстрая передача штамма «омикрон» заставила людей опустошать полки магазинов. Так продуктовый дефицит – в Австралии. Люди скупают все про...
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