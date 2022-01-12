Что будет, если часто есть сыр, рассказал врач

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал о возможном вреде частого употребления сыра. Слова специалиста приводит радио Sputnik .

Бобровский предупредил: сыр нельзя считать продуктом для ежедневного употребления, так как он содержит плохой холестерин и жиры, обладает высокой калорийностью. Это грозит появлением гипертонии и мочекаменной болезни, развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Но умеренное употребление сыра полезно организму, так как этот продукт богат кальцием, аминокислотами и полноценным белком. Кроме того, в сыре содержится улучшающий настроение и отвечающий за ритмы сна витамин B12. Это особенно важно в зимний период, когда световой день становится коротким.

Фото: Pixabay

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