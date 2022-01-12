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ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана
Источник материала: ОНТ
ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана. Престижная структура запускает две гуманитарные программы и призывает международное сообщество присоединиться.
Срочная помощь нужна большинству жителей Афганистана. В самом необходимом нуждаются почти 30 миллионов человек, в том числе те, кто был вынужден покинуть свои дома. По информации ООН, если в ближайшее время помощь не поступит, то десятки тысяч детей могут умереть от болезней, недоедания и холода. Кризис настиг и систему здравоохранения.
Также в организации уверены, что Афганистан накроет гуманитарная катастрофа. А погодные условия только усугубляют ситуацию. Ожидается снежная и морозная зима.
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ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана. Престижная структура запускает две гуманитарные программы и призывает международное сообщество...
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