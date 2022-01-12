﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана

12.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана

ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана. Престижная структура запускает две гуманитарные программы и призывает международное сообщество присоединиться. 

Срочная помощь нужна большинству жителей Афганистана. В самом необходимом нуждаются почти 30 миллионов человек, в том числе те, кто был вынужден покинуть свои дома. По информации ООН, если в ближайшее время помощь не поступит, то десятки тысяч детей могут умереть от болезней, недоедания и холода. Кризис настиг и систему здравоохранения. 

«Очереди в медицинских пунктах все длиннее, и все больше пациентов страдают от недоедания и пневмонии», – заявила директор по гуманитарным операциям ООН.

Также в организации уверены, что Афганистан накроет гуманитарная катастрофа. А погодные условия только усугубляют ситуацию. Ожидается снежная и морозная зима. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана. Престижная структура запускает две гуманитарные программы и призывает международное сообщество...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Сморгонского района хранил дома 10 кг марихуаны
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by