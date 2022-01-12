Источник материала: ОНТ

ООН призывает собрать 5 миллиардов евро для жителей Афганистана. Престижная структура запускает две гуманитарные программы и призывает международное сообщество присоединиться.

Срочная помощь нужна большинству жителей Афганистана. В самом необходимом нуждаются почти 30 миллионов человек, в том числе те, кто был вынужден покинуть свои дома. По информации ООН, если в ближайшее время помощь не поступит, то десятки тысяч детей могут умереть от болезней, недоедания и холода. Кризис настиг и систему здравоохранения.

«Очереди в медицинских пунктах все длиннее, и все больше пациентов страдают от недоедания и пневмонии», – заявила директор по гуманитарным операциям ООН.

Также в организации уверены, что Афганистан накроет гуманитарная катастрофа. А погодные условия только усугубляют ситуацию. Ожидается снежная и морозная зима.

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