﻿ Двое мужчин попали в ДТП, потеряли сознание и замерзали на земле. Спасение пришло неожиданно – теперь они очень благодарны! Почитайте, невероятная история!. 21.by
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Двое мужчин попали в ДТП, потеряли сознание и замерзали на земле. Спасение пришло неожиданно – теперь они очень благодарны! Почитайте, невероятная история!

12.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое мужчин попали в ДТП, потеряли сознание и замерзали на земле. Спасение пришло неожиданно – теперь они очень благодарны! Почитайте, невероятная история!

Невероятную историю спасения опубликовал портал CNN.

Шилонская овчарка по имени Тинсли живет с хозяином в Нью-Гэмпшире в США. Она привлекла внимание полиции штата Нью-Гэмпшир, когда туда позвонили и сообщили об одинокой собаке, которая бегает по обочине дороги I-89 на границе штатов Нью-Гэмпшира и Вермонта.

Как рассказал полицейский Дэн Бальдассарре, офицеры Департамента обнаружили большую напуганную собаку. 

Когда животное стояло на вершине насыпи и смотрело вниз, полицейский заметили поврежденную часть ограждения. Тогда они тоже посмотрели вниз и увидели сильно поврежденный пикап, который перевернулся. Рядом лежали два пассажира на холодной земле. Они еще были живы, но постепенно замерзали.


Офицеры вызвали медпомощь и на месте происшествия узнали, что Тинсли принадлежала одному из раненых.

Оба мужчины были доставлены в местную больницу для лечения. Они очень благодарны Тинсли за свое спасение и обещают вознаградить ее лакомствами.


Фото: youtube.com

Главное фото: depositphotos.com



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Невероятную историю спасения опубликовал портал CNN. Шилонская овчарка по имени Тинсли живет с хозяином в Нью-Гэмпшире в США. Она привлекла внимание полиции штата...
 
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