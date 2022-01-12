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Двое мужчин попали в ДТП, потеряли сознание и замерзали на земле. Спасение пришло неожиданно – теперь они очень благодарны! Почитайте, невероятная история!
Источник материала: ОНТ
Невероятную историю спасения
Шилонская овчарка по имени Тинсли живет с хозяином в Нью-Гэмпшире в США. Она привлекла внимание полиции штата Нью-Гэмпшир, когда туда позвонили и сообщили об одинокой собаке, которая бегает по обочине дороги I-89 на границе штатов Нью-Гэмпшира и Вермонта.
Как рассказал полицейский Дэн Бальдассарре, офицеры Департамента обнаружили большую напуганную собаку.
Когда животное стояло на вершине насыпи и смотрело вниз, полицейский заметили поврежденную часть ограждения. Тогда они тоже посмотрели вниз и увидели сильно поврежденный пикап, который перевернулся. Рядом лежали два пассажира на холодной земле. Они еще были живы, но постепенно замерзали.
Офицеры вызвали медпомощь и на месте происшествия узнали, что Тинсли принадлежала одному из раненых.
Оба мужчины были доставлены в местную больницу для лечения. Они очень благодарны Тинсли за свое спасение и обещают вознаградить ее лакомствами.
Фото: youtube.com
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Двое мужчин попали в ДТП, потеряли сознание и замерзали на земле. Спасение пришло неожиданно – теперь они очень благодарны! Почитайте, невероятная история!
Невероятную историю спасения опубликовал портал CNN. Шилонская овчарка по имени Тинсли живет с хозяином в Нью-Гэмпшире в США. Она привлекла внимание полиции штата...
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