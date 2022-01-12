В США растет внутриполитическая напряженность, увеличивается число сторонников разделения страны

Источник материала: ОНТ

Как никогда близки к новой гражданской войне. В США растет внутриполитическая напряженность, а вместе с ней и раскол в обществе. Увеличивается число сторонников разделения страны.

Таковы данные, приведенные центром политических исследований Университета Вирджиния. Сейчас страна, по сути, снова разделена на север и юг, где по-разному видят будущее. По данным исследователей, уже идет юридическая война, отдельные штаты принимают важные законы, которые отличаются от нормативных актов в других регионах.

В чем сейчас США едино, так это в зависимости от своих политических предпочтений, разделиться на «синие» и «красные» штаты. Внутреннюю обстановку большинство опрошенных охарактеризовали как «холодная война», а среди молодежи растет число тех, кто не видит будущего Америки. Треть респондентов заявили, что еще при их жизни США разделится на несколько новых государств.

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