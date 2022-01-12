В Алматы за сутки задержали более 1,5 тыс. человек за преступления против государства

Источник материала: ОНТ

В Казахстане продолжают наводить порядок. Лишь в Алматы за сутки задержали более 1,5 тыс. участников незаконных акций, мародеров и других преступников.

Как сообщили в коммендатуре города, который пострадал больше других, изъяли 36 единиц оружия и почти 1,5 тыс. боеприпасов. На этих кадрах видно, что боевики вооружены и организованы. Они ведут огонь из автоматов и прикрываются щитами, которые отобрали у сотрудников полиции – таким образом, преступники штурмовали здания правоохранительных органов в Алматы.

За преступления против государства, а также мародерства силовики задержали практически 1700 человек. И эта цифра всего лишь за последние сутки. Общий счет идет на десятки тысяч. На госпереворот в Казахстане были брошены серьезно подготовленные силы. Однако, несмотря на организацию и масштаб, совместные действия стран-участниц ОДКБ показали, что «цветные» революции на наших территориях не получится реализовать, как сильно того не хотелось бы оппонентам.

Тем временем, миротворческие силы стран-участниц ОДКБ готовятся передать охрану стратегически важных объектов Казахстану. Как накануне заявил президент Токаев, вывод миротворцев намечен на завтра. Процесс займет не более 10 дней.

Подписывайтесь на нас в Telegram