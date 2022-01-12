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Старый Новый год: что можно и нельзя делать, приметы, традиции, гадания
Источник материала: ОНТ
Отмечают Старый Новый год с 13 на 14 января. Рассказываем о традициях и приметах, связанных с ним.
Традиции
В народе 13 января называли Щедрым вечером и накрывали обильный стол. Обязательно готовили блюда из свинины, блины, «щедрую» кутью с добавлением сала или сухофруктов, сливочного масла. Считалось, что чем богаче получится кутья, тем удачливей будет год. Рыбу и птицу не готовили в этот день, чтобы счастье и достаток не «уплыли» или не «улетели» из дома.
Что можно делать?
На Старый Новый год принято накрывать обильно стол, звать гостей, петь, веселиться и гадать. С 13 на 14 января гадание на суженого считалось самым правдивым. Вот несколько народных способов:
Что нельзя делать на Старый Новый год?
Приметы
Верили, что ночь с 13 на 14 — волшебная, поэтому загадывали желание, которое должно было обязательно сбыться.
Нельзя смотреться в этот день подолгу в зеркало, считалось, что так девушка проглядит всю свою красоту.
Девушкам нельзя начинать день с разговоров перед умыванием, иначе «проведешь весь год в пустой болтовне».
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Отмечают Старый Новый год с 13 на 14 января. Рассказываем о традициях и приметах, связанных с ним. Традиции В народе 13 января называли Щедрым вечером и накрывали...
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