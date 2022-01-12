Старый Новый год: что можно и нельзя делать, приметы, традиции, гадания

Источник материала: ОНТ

Отмечают Старый Новый год с 13 на 14 января. Рассказываем о традициях и приметах, связанных с ним.

Традиции

В народе 13 января называли Щедрым вечером и накрывали обильный стол. Обязательно готовили блюда из свинины, блины, «щедрую» кутью с добавлением сала или сухофруктов, сливочного масла. Считалось, что чем богаче получится кутья, тем удачливей будет год. Рыбу и птицу не готовили в этот день, чтобы счастье и достаток не «уплыли» или не «улетели» из дома.

Что можно делать?

На Старый Новый год принято накрывать обильно стол, звать гостей, петь, веселиться и гадать. С 13 на 14 января гадание на суженого считалось самым правдивым. Вот несколько народных способов:

Чтобы узнать имя суженого, девушка вечером выходила на улицу и спрашивала имя первого мужчины, которого встретит.

Будет ли замужество в этом году? Чтобы узнать об этом, катили по полу обручальное кольцо: покатится к порогу – жди сватов.

В мешок с крупой выкладывали кольцо, крючок и хлеб. Девушка закрывала глаза и доставала первый предмет, который ей попадется. Считалось, что вытянуть кольцо – к замужеству, крючок – к бедности, хлеб – к богатому мужу.

Что нельзя делать на Старый Новый год?

ссорится и ругаться. Иначе так весь год и пройдет;

давать деньги в долг – весь год будут проблемы с деньгами;

готовить рыбу и птицу – уплывет или улетит удача из дома;

садится за стол в черной одежде;

считать мелкие монеты – к бедности.

Приметы

Верили, что ночь с 13 на 14 — волшебная, поэтому загадывали желание, которое должно было обязательно сбыться.

Нельзя смотреться в этот день подолгу в зеркало, считалось, что так девушка проглядит всю свою красоту.

Девушкам нельзя начинать день с разговоров перед умыванием, иначе «проведешь весь год в пустой болтовне».

Фото: depositphotos.com

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