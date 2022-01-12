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Как правильно очистить машину от снега и льда, объяснил автоэксперт

12.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно очистить машину от снега и льда, объяснил автоэксперт

При очистке автомобиля от льда и снега необходимо соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил автоэксперт Павел Сидоров.

По его словам, в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает воздушный или электрический подогрев. Щетки из-за этого примерзают к стеклу.

Сидоров пояснил: если они примерзли, это может привести к отрыву самих щеток либо к поломке их моторчика.

Фото: Pixabay

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При очистке автомобиля от льда и снега необходимо соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил автоэксперт Павел Сидоров. По его...
 
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