Как правильно очистить машину от снега и льда, объяснил автоэксперт

Источник материала: ОНТ

При очистке автомобиля от льда и снега необходимо соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил автоэксперт Павел Сидоров.

По его словам, в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает воздушный или электрический подогрев. Щетки из-за этого примерзают к стеклу.

Сидоров пояснил: если они примерзли, это может привести к отрыву самих щеток либо к поломке их моторчика.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram