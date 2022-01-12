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Как правильно очистить машину от снега и льда, объяснил автоэксперт
Источник материала: ОНТ
При очистке автомобиля от льда и снега необходимо соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с агентством «Прайм»
По его словам, в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает воздушный или электрический подогрев. Щетки из-за этого примерзают к стеклу.
Сидоров пояснил: если они примерзли, это может привести к отрыву самих щеток либо к поломке их моторчика.
Фото: Pixabay
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При очистке автомобиля от льда и снега необходимо соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил автоэксперт Павел Сидоров. По его...
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