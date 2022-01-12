Самая активная молодежь Витебска обсудила проект будущей Конституции

Источник материала: ОНТ

Продолжается обсуждение проекта будущей Конституции. Дискуссия в Витебске собрала саму активную молодежь областного центра. Присоединились студенты всех вузов, представители общественных организаций.

Отсюда и основная тема обсуждения – это будущее молодежи. На повестке и возрастной ценз для депутата Палаты представителей. По проекту будущей Конституции начать карьеру можно будет уже с 21 года, витебские активисты предлагают увеличить цифру до 25 лет, чтобы за плечами будущего народного избранника был уже жизненный багаж и служба в армии, первое рабочее место.

Впрочем, молодежная политика – не единственный вопрос, который волновал участников встречи, обсудили десяток статей проекта будущей Конституции и историко-культурное наследие, избирательные нормы.

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