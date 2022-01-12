Житель Сморгонского района хранил дома 10 кг марихуаны

Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Сморгонского района обнаружено 10 кг марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники наркоконтроля Сморгонского РОВД совместно с коллегами из областного управления вышли на 38-летнего жителя района. По оперативной информации, мужчина мог хранить наркотические вещества. При проведении обыска информация подтвердилась. Дома у гражданина в различных местах было обнаружено растительное вещество зеленого цвета, предположительно марихуана. Всего изъято около 10 кг наркотического средства", - рассказали в УВД.

Мужчина пояснил, что вещество намеревался использовать для личных целей. Правоохранители проверяют его на возможную причастность к распространению наркотика.-0-