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Житель Сморгонского района хранил дома 10 кг марихуаны

12.01.2022 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Сморгонского района обнаружено 10 кг марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники наркоконтроля Сморгонского РОВД совместно с коллегами из областного управления вышли на 38-летнего жителя района. По оперативной информации, мужчина мог хранить наркотические вещества. При проведении обыска информация подтвердилась. Дома у гражданина в различных местах было обнаружено растительное вещество зеленого цвета, предположительно марихуана. Всего изъято около 10 кг наркотического средства", - рассказали в УВД.

Мужчина пояснил, что вещество намеревался использовать для личных целей. Правоохранители проверяют его на возможную причастность к распространению наркотика.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина пояснил, что вещество намеревался использовать для личных целей. Правоохранители проверяют его на возможную причастность к распространению наркотика
 
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