В Гомеле у супружеской пары изъяли более 500 л контрафактного алкоголя

Источник материала: БелТА

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пресекли незаконный оборот спиртосодержащей жидкости. Изъято более 500 л контрафакта, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники по борьбе с экономической преступностью Новобелицкого и Советского РОВД Гомеля во время мероприятий по противодействию незаконному обороту контрафактного спирта и алкоголя выявили нарушителей в Новобелицком районе. В домовладении у супружеской пары обнаружили внушительные объемы спирта и водки. 59-летняя женщина и ее 64-летний супруг хранили 540 л спиртосодержащей жидкости и 40 л водки. Все без акцизных марком. Пара пояснила, что закупила продукцию в России для собственных нужд.

Внушительный "бар" милиционеры изъяли. В отношении главы семьи составлены административные протоколы по ч.2 ст.13.21, ч.3 ст.13.21 КоАП (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков).

В УВД добавили, что супруги ранее не были судимы и не привлекались к административной ответственности.-0-