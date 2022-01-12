Источник материала: Myfin

Курсы валют на 12 января 2022: доллар упал" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1641983581689615.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0085 рубля до 2.5689, что составило 0.33%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0478 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0053 (0.18%), на 12 января 2022 курс составил 2.919. По итогам месяца евро вырос на 0.0759 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0022 рублей (0.06%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.021 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 16 561 500 6 392 500 36 871 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.565 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.61. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.915 рублей, купить – 2.921 – 2.96.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74.8 (стоимость 1 доллара равна 74.8 российских рубля),

=74.8 (стоимость 1 доллара равна 74.8 российских рубля), EUR/USD =1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар),

=1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар), EUR/RUB =84.9 (84.9 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.