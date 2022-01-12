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Курсы валют на 12 января 2022: доллар упал
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.565 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.61. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.915 рублей, купить – 2.921 – 2.96.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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12 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5689, курс евро 2.919, курс российского рубля (100 RUB)...
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