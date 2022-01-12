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Легковушка и грузовик столкнулись в Речицком районе, погиб водитель

12.01.2022 14:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе при столкновении легкового и грузового автомобилей погиб один из водителей, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась сегодня примерно в 9.30 на 17-м км автодороги Р33 Речица - Хойники.

По предварительной информации, 56-летний водитель "Пежо" при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество КАМАЗу, который двигался по главной, и произошло столкновение.

Водитель легкового транспорта погиб на месте ДТП. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Смертельная авария случилась сегодня примерно в 9.30 на 17-м км автодороги Р33 Речица - Хойники.
 
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