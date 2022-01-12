Кого коснутся изменения в налогообложении

Источник материала: БелТА

В начале года глава государства подписал закон "Об изменении законов по вопросам налогообложения". Как отмечают многие специалисты, корректировка Налогового кодекса ориентирована преимущественно на решение практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования. Кого именно коснутся эти изменения, пояснили специалисты Министерства по налогам и сборам.

Физлица

Как отметил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский, с 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Они затронули все категории плательщиков: физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридические лица.

"Физические лица являются плательщиками четырех основных видов налогов: это подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги. Что касается подоходного налога с физических лиц, то значительных изменений в текущем году для граждан не произошло. Но следует отметить, что повышены переделы, которые не облагаются подоходным налогом, и проиндексированы ставки вычетов, приведенных в цифровом выражении. Эта работа осуществляется каждый год. В принципе все эти суммы, которые не облагаются подоходным налогом, повышены в пределах 5-7%. Стоит также отметить очень важное нововведение, которое затрагивает субъектов хозяйствования, которые выплачивают гражданам доходы. Для них с этого года вводится обязанность представлять налоговую декларацию по подоходному налогу. То есть ежеквартально любая белорусская организация и ИП, которые уплачивают гражданам доходы, будут представлять уже отдельную новую декларацию по подоходному налогу. Раньше часть сведений представлялась в налоговый орган, это была информация о суммах, подлежащих перечислению подоходного налога, о фонде заработной платы, но теперь это все уже выделяется в отдельную декларацию" - рассказал эксперт.

Значительные изменения произошли в отношении налога на недвижимость и земельного налога. "Тут самое главное изменение - это отмена налоговой льготы в отношении одной квартиры. Если до 2022 года физическому лицу на праве собственности принадлежала только одна квартира, то она освобождалась от налогообложения, а уже со второй и последующей квартиры необходимо было уплачивать налог на недвижимость, причем ставка налога составляла 0,2% и к ней применялись еще повышения, предусмотренные решениями местных Советов депутатов. С 2022 года каждая квартира в собственности граждан будет облагаться налогами", - отметил начальник главного управления.

Недвижимостью владеют разные категории граждан, как работающие и трудоспособные, так и пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй групп, члены многодетных семей. Учитывая это, было однозначно определено, что для пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй групп, а также членов многодетной семьи льгота по одной квартире сохранится. Для многодетных семей любое количество квартир не будет облагаться налогом. "Если у пенсионера в собственности одна квартира, налог по ней не уплачивается, если пенсионер имеет одну квартиру и один жилой дом, налог по ним тоже не уплачивается, а только со второй квартиры и со второго жилого дома", - добавил он.

Пересмотрены подходы к определению налоговой базы и суммы налога на недвижимость. "То есть налог на недвижимость по квартирам будет исчисляться исходя из ставки 0,1% и стоимости квартиры для целей налогообложения. Данная стоимость будет определяться налоговыми органами исходя из площади квартиры и расчетной стоимости типового квадратного метра жилья, приведенной в Налоговом кодексе. Например, на квартиру в Минске площадью 60 кв.м годовая сумма налога на недвижимость составит менее Br50. При этом предусмотрен порядок уплаты, распределенный на два года: в 2022 году граждане внесут аванс 50% от годовой суммы налога на недвижимость, а в 2023-м уже сделают доплату до полной суммы налога. Платить налог необходимо будет, как и ранее, на основании извещения налогового органа, которое всем гражданам будет направлено до 1 сентября. Аналогичные подходы и в земельном налоге", - рассказал Андрей Ковалевский.

ИП

Изменения для индивидуальных предпринимателей касаются упрощенной системы налогообложения и единого налога. Установлен запрет на применение упрощенной системы налогообложения для ИП, которые оказывают услуги. В Налоговом кодексе приведен перечень услуг, в отношении которых разрешена упрощенная система налогообложения. Это услуги в туризме, здравоохранении, услуги сухопутного транспорта, общепита и компьютерного программирования. Соответственно, в отношении всех остальных видов услуг предприниматели уже не в праве с 2022 года применять упрощенную систему налогообложения. "Но это не значит, что они должны прекратить свою деятельность, они могут перейти на общий порядок налогообложения, то есть с применением уплаты подоходного налога по предпринимательской деятельности", - пояснил представитель МНС.

По единому налогу тоже произошли изменения. Из перечня видов деятельности, по которым предприниматели могут уплачивать единый налог, некоторые виды исключены. "Но опять же по аналогии с плательщиками налога по упрощенной системе эти предприниматели могут перейти на общий порядок налогообложения", - подчеркнул эксперт.

Юрлица и организации

Начальник главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Наталья Кондратенко подчеркнула: большинство изменений в Налоговом кодексе, которые касаются организаций, направлены на решение практических задач. "То есть практика налогообложения показала, что в законодательстве нужно что-то уточнить или изменить сам порядок налогообложения для того, чтобы решить те или иные практические вопросы. Но также есть новшества, которые призваны усилить инвестиционную активность субъектов хозяйствования и привлечь дополнительные доходы в бюджеты", - пояснила специалист.

По ее информации, по налогу на прибыль увеличен инвестиционный вычет, который имеют право применять организации. По зданиям и сооружениям инвестиционный вычет вырос до 15%, по оборудованию - до 40%. "Кроме того, инвестиционный вычет можно будет применять и в отношении дооборудования основных средств, а также пусковых комплексов. Изменяется также порядок учета при налогообложении рекламных расходов. Все рекламные расходы, которые несут организации, будут разделены на две составляющие. Одна из них - это расходы на рекламу, размещенную в средствах массовой информации, а также для участия в выставках и конференциях. Их можно будет относить на затраты без всяких ограничений, то есть они по фактическим расходам будут относиться к затратам, учитываемым при налогообложении. Все остальные виды рекламных расходов будут отнесены в 2022 году к нормируемым расходам, а их совокупный размер не сможет превышать 1% выручки от реализации товаров, работ и услуг", - рассказала эксперт. Кроме того, отменяется нормирование расходов на топливно-энергетические ресурсы, за исключением топливно-энергетических ресурсов, которые используются при эксплуатации транспортных средств. То есть все эти расходы (за исключением расходов для транспортных средств) будут относиться к затратам, учитываемым при налогообложении по их фактическому расходованию.

Еще одно важное новшество: с 2022 года местные Советы депутатов получили право увеличивать основную ставку налога на прибыль (она составляет 18%) на два процентных пункта для отдельных категорий плательщиков налога на прибыль, которые уплачивают его в местные бюджеты. "Решения об увеличении ставки налога на прибыль до два процентных пункта, которые будут приняты до 31 марта 2022 года, будут применяться в 2022 году, а в последующем такие решения будут применяться с января года, следующего за годом принятия такого решения", - пояснила Наталья Кондратенко.

Осовременивается налоговая база по земельному налогу. "По каждой оценочной зоне земельных участков установлены правила, как определяется кадастровая стоимость, налоговая база по земельному налогу на 2022 год. Это осовремененная кадастровая стоимость будет размещена на официальном сайте Национального кадастрового агентства", - добавила представитель МНС.

С 1 января 2023 года вводится повышенное налогообложение некоторых земельных участков. Речь о тех, которые выделены под строительство капитальных строений, зданий и сооружений, но на которых в течение трех лет после выделения не произведена государственная регистрация построенного капитального строения. Или же в течение трех лет не введен в эксплуатацию соответствующий объект, если государственная регистрация создания такого капитального строения не требуется. "Повторюсь, данная норма вводится с 1 января 2023 года, но в Налоговый кодекс она уже включена, чтобы организации могли подготовиться к этому повышенному налогообложению и за 2022 год, например, ввести в эксплуатацию объекты, которые еще не достроены", - подчеркнула начальник главного управления.

По транспортному налогу для организаций вводится новая налоговая льгота, касающаяся транспортных средств, законсервированных в установленном законодательством порядке. "То есть организация, которая законсервирует свое транспортное средство в этом порядке, сможет не уплачивать транспортный налог с месяца, следующего за месяцем начала консервации транспортного средства", - пояснила специалист.

В упрощенной системе налогообложения также значительные изменения. Их, по словам эксперта, можно поделить на две части: те, которые вступают в силу с 1 января 2022 года, и глава о налоге при упрощенной системе налогообложения, которая изложена в новой редакции и вступит в силу с 1 января 2023 года.

С нынешнего года меняются критерии применения упрощенной системы налогообложения для организаций. Данную систему смогут применять организации со среднесписочной численностью работников до 50 человек (в 2021 году было 100) и с годовой выручкой не более Br2,15 млн. С 2022 года плательщики налога при упрощенной системе налогообложения не уплачивают налог на добавленную стоимость. Соответственно, отменяется ставка 3%, которая применялась при использовании упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС. "А ставка, которая в 2021 году составляла 5% и применялась организациями-упрощенщиками, не выплачивающими НДС, увеличивается с 5% до 6%. Еще одно изменение: в 2021 году налог при упрощенной системе налогообложения уплачивался поквартально или помесячно, с 2022-го он будет уплачиваться только поквартально", - рассказала представитель ведомства.

С 2023 года изменится принцип определения налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения. "Налоговая база будет определяться по кассовому методу, то есть поступления денежных средств уже будут моментом определения налоговой базы, даже если эти денежные средства поступили в качестве аванса. Это основное отличие от действующего сегодня метода определения валовой выручки по оплате. Кроме того, с 2023 года будет внедрен электронный сервис по ведению книги учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Организации смогут вести данную книгу в своем личном кабинете на портале Министерства по налогам и сборам. Это делается для того, чтобы этот сервис мог автоматически формировать налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения, исходя из тех сведений, которые организации внесут в эту книгу, а также тех сведений, которые имеются у налоговых органов", - проинформировала начальник главного управления.

Эксперт добавила: в налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции введены нормы того, как определяется налоговая база по этим налогам. Например, когда организация изменила применяемую систему налогообложения и товары были отгружены при одной системе, а оплата за отгруженные товары пришла, когда организация уже применяла иную систему.

БЕЛТА.-0-