Курсы валют на 13.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5689 -0.0085 1 USD Евро 2.919 -0.0053 1 EUR Российский рубль 3.4465 0.0022 100 RUB Гривна 9.2742 -0.0960 100 UAH Тенге 5.9096 -0.0093 1000 KZT Юань 4.0361 -0.0081 10 CNY

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