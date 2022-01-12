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Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

12.01.2022 14:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Выбирая квартиру с отделкой, покупатель избавляет себя от необходимости делать ремонт, выбирать материалы, тратить время и силы. Красивые интерьеры — это удобно, практично и эстетично.

В микрорайоне Грушевка, недалеко от одноименной станции метро и проспекта Дзержинского, построили второй дом жилого комплекса «Минский квартал». В готовом доме для своей семьи вы можете выбрать трехкомнатную квартиру 71 кв.м. с отдельными спальнями и кухней-гостиной.

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой
Январь 2022 года

В жилом комплексе «Левада», который строится вдоль улицы Нововиленская, на берегу реки Свислочь, также представлены квартиры с отделкой — однокомнатные 43 кв. м, двухкомнатные 49 и 60 кв.м. и трехкомнатные 63 и 76 кв.м. Предлагают четыре варианта отделки, которые комбинируют классические и современные интерьерные решения.

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

 
Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой


Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой


Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой


Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

Добавляйте детали, создавайте настроение!

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

Вышеперечисленные комплексы строит надежный застройщик «Айрон», в портфель которого входит более 20 реализованных в срок или ранее заявленных сроков проектов. На сейчас это важнейший аргумент при выборе застройщика.

Приобрести эти квартиры вы можете в том числе с привлечением кредита «Белинвестбанк» с пониженной процентной ставкой — 9,36% годовых.

Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой

Отдел продаж «Айрон»:г.Минск, пер. Червякова, 21а

Тел.: + 375(29) 654−10−10 + 375 (29) 708−46−64

 
Теги: Минск
 
 
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