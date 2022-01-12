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У церемонии вручения «Оскара» впервые за три года появится ведущий. Им может стать Том Холланд
Источник материала: ОНТ
Церемония вручения кинопремии «Оскар» впервые за три года будет проведена с ведущим. Об этом со ссылкой на главу ABC Entertainment Крейга Эрвича
Эрвич во время виртуальной пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков заявил, что у шоу появится ведущий. При этом называть конкретное имя он не стал.
В последний раз, в 2018 году, ведущим церемонии вручения «Оскара» был комик Джимми Киммел. После шоу должен был вести актер Кевин Харт, но на фоне разразившегося вокруг него скандала он отказался участвовать в мероприятии. Церемония осталась без ведущего, но ее рейтинги тогда выросли, и организаторы приняли решение сохранить подобный формат.
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94-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 27 марта. Номинантов объявят 8 февраля.
Фото: instagram / tomholland2013
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Церемония вручения кинопремии «Оскар» впервые за три года будет проведена с ведущим. Об этом со ссылкой на главу ABC Entertainment Крейга Эрвича информирует Variety. Эрвич во...
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