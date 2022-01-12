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«Важно не как часто болеет ребенок, а как быстро выздоравливает». Почему дети постоянно болеют и как повысить иммунитет? Рассказывает педиатр

12.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Важно не как часто болеет ребенок, а как быстро выздоравливает». Почему дети постоянно болеют и как повысить иммунитет? Рассказывает педиатр

Почему ребенок постоянно болеет? В рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ об этом рассказали председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и заместитель главного врача по медицинской части городской детской поликлиники №23 г. Минска Татьяна Лазовская.

На приеме у педиатров нередки ситуации, когда мама просто не может сказать, сколько раз за год болел ее ребенок – ОРЗ не заканчиваются! Особенно подвержены дети острым респираторным вирусным инфекциям. С чем это связано и как укрепить иммунитет ребенка?

Особенно чувствителен к распространенным инфекциям детский организм до 3 лет. Это определяется целым рядом факторов. Антитела, полученные от матери, защищают новорожденных и младенцев до 3 месяцев от инфекции. Со временем количество антител, полученных от матери снижается. А у ребенка еще не сформировался на должном уровне собственный иммунитет. Поэтому иммунная защита младенцев в возрасте с 3 до 6 месяцев – самая уязвимая.

Важно не как часто болеет ребенок, а как быстро выздоравливает. Если каждая вирусная инфекция у ребенка протекает в рамках допустимого, без осложнений проходит за 7-8 дней, значит, никаких поводов для беспокойства у родителей не должно быть. Даже если такие вирусные инфекции малыш подхватывает с частотой раз в месяц.

Как повысить иммунитет ребенка, смотрите в видео:


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Теги: Минск
 
 
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Почему ребенок постоянно болеет? В рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ об этом рассказали председатель общественного объединения...
 
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