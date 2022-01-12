В Екатеринбурге за полдня поступило более 150 сообщений о минировании школ

Источник материала: ОНТ

Школа «заминирована». Неспокойная первая половина дня в Екатеринбурге. Поступили сообщения о взрывных устройствах в более чем 150 школах. Ученики и педагоги эвакуированы.





Всего в Екатеринбурге 163 школы. Родителям учеников сообщили, что уроков в первую смену не будет, занятия во вторую смену – под вопросом. Также пришлось эвакуировать некоторые вузы.

Ранее в семь судов Новосибирска и в пять судов области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту. В региональном управлении ФСБ отметили, что ложные сообщения приходят с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому случаю проводится полный цикл проверок.

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