|
В Екатеринбурге за полдня поступило более 150 сообщений о минировании школ
Источник материала: ОНТ
Школа «заминирована». Неспокойная первая половина дня в Екатеринбурге. Поступили сообщения о взрывных устройствах в более чем 150 школах. Ученики и педагоги эвакуированы.
Всего в Екатеринбурге 163 школы. Родителям учеников сообщили, что уроков в первую смену не будет, занятия во вторую смену – под вопросом. Также пришлось эвакуировать некоторые вузы.
Ранее в семь судов Новосибирска и в пять судов области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту. В региональном управлении ФСБ отметили, что ложные сообщения приходят с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому случаю проводится полный цикл проверок.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школа «заминирована». Неспокойная первая половина дня в Екатеринбурге. Поступили сообщения о взрывных устройствах в более чем 150 школах. Ученики и педагоги...
|
Архив (Разное)