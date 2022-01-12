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В Витебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дороге

12.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дорогеВитебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дороге" class="one-news__figure-img">

11 января в Витебске около 17:00 троллейбус наехал на девушку и протянул ее по дороге. Об этом информирует УГАИ УВД Витебского облисполкома.

50-летний водитель троллейбуса трогался с места и наехал на 25-летнюю девушку. Пострадавшую протянуло по проезжей части дороги. После ДТП витебчанка была госпитализирована.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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Теги: Витебск
 
 
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11 января в Витебске около 17:00 троллейбус наехал на девушку и протянул ее по дороге. Об этом информирует УГАИ УВД Витебского облисполкома. 50-летний водитель...
 
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