В Витебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дороге

Источник материала: ОНТ

Витебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дороге" class="one-news__figure-img">

11 января в Витебске около 17:00 троллейбус наехал на девушку и протянул ее по дороге. Об этом информирует УГАИ УВД Витебского облисполкома.

50-летний водитель троллейбуса трогался с места и наехал на 25-летнюю девушку. Пострадавшую протянуло по проезжей части дороги. После ДТП витебчанка была госпитализирована.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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