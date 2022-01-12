|
В Витебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дороге
Источник материала: ОНТВитебске троллейбус наехал на 25-летнюю девушку и протянул ее по дороге" class="one-news__figure-img">
11 января в Витебске около 17:00 троллейбус наехал на девушку и протянул ее по дороге. Об этом
50-летний водитель троллейбуса трогался с места и наехал на 25-летнюю девушку. Пострадавшую протянуло по проезжей части дороги. После ДТП витебчанка была госпитализирована.
Устанавливаются обстоятельства аварии.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января в Витебске около 17:00 троллейбус наехал на девушку и протянул ее по дороге. Об этом информирует УГАИ УВД Витебского облисполкома. 50-летний водитель...
|
Архив (Разное)