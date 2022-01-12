Актер из сериалов «Глухарь», «Универ», «Интерны» найден мертвым в Москве

Источник материала: ОНТ

Российского актера Алексея Гериловича нашли мертвым в московской квартире, сообщается в Telegram-канале «112».

48-летний мужчина не выходил на связь несколько дней. Друг заволновался и приехал к нему домой. Там на кухне он обнаружил тело актера.

Смерть криминального характера не носит, по предварительным данным.

Фото: kino-teatr.ru

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