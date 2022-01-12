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Беларусь отмечает день рождения Владимира Мулявина. Сегодня ему мог исполниться 81 год

12.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь отмечает день рождения Владимира Мулявина. Сегодня ему мог исполниться 81 год

Сегодня день рождения Владимира Мулявина. Именно благодаря ему белорусский фольклор приобрел новое звучание и ворвался на советскую эстрадную сцену. 

Русский по рождению, Мулявин по своей сути был белорусом. В этом году ему мог бы исполниться 81! Но 19 лет назад музыканта не стало – он так и не смог оправиться после автомобильной аварии. О феномене таланта и личности Мулявина говорят до сих пор. Композитор, музыкант, основатель и лидер группы «Песняры» и просто человек.


Традиция проводить концерт в день рождения Владимира Мулявина появилась уже после смерти легендарного музыканта. Соратники по творческому цеху, родные и близкие не пропускают дату и каждый раз, помимо классических мелодий, думают, чем удивить. В этом году вечер в формате джэм-сэйшн. Прозвучат как песняровские хиты, так и композиции из собственного репертуара исполнителей. 

Венчает вечер в день рождения создателя «Песняров» хит – «Касіў Ясь канюшыну». Народную песню в обработке Владимира Мулявина исполнят все участники концерта, дружной толокой.

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Сегодня день рождения Владимира Мулявина. Именно благодаря ему белорусский фольклор приобрел новое звучание и ворвался на советскую эстрадную сцену.  Русский по...
 
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