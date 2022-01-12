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Порядок выдачи больничных и справок о временной нетрудоспособности уточнен – Минздрав

12.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порядок выдачи больничных и справок о временной нетрудоспособности уточнен – Минздрав

В Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности  внесены изменения, которые обеспечат единый подход в выдаче листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в определенных категориях семей, сообщается на сайте Минздрава.

В пункт 30 внесены изменения, чтобы урегулировать вопросы больничных тем, кто ухаживает за ребенком в возрасте до 3 лет. В действующей редакции Инструкции не учтены безработные женщины, которые ухаживают за ребенком до 3 лет, но относятся к занятым гражданам.

Такие изменения обеспечат одинаковый подход по вопросам выдачи больничных в семьях, где женщина в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет или не работает, но осуществляет уход за ребенком до 3 лет. В обоих случаях в этих семьях будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком.

Подробнее о внесенных в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности изменениях читайте на сайте minzdrav.gov.by.

Фото: архив БЕЛТА

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В Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности  внесены изменения, которые обеспечат единый подход в выдаче листков нетрудоспособности и...
 
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