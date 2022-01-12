Торговые сети сделают скидку 10% на социально значимые товары смотрим для кого

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«Впервые реализуем подобное соглашение, это общий подход государства и бизнеса по поддержке уязвимых категорий населения. За последнее время продовольствие выросло в цене, ситуация по январю показывает, что стоимость сельхозпродукции и продовольствия продолжает расти. Факторов много. Населению надо помогать справляться с этим, поэтому решили, что на социально значимые товары уязвимым категориям населения будет предоставлена 10-процентная скидка», – рассказал Алексей Богданов, передает БЕЛТА.

Среди торговых сетей, подписавших соглашение:

ООО «Санта Ритейл»,

ООО «Евроторг»,

ЗАО «Доброном» («Копеечка», «Маяк»),

ОДО «Виталюр»,

ООО «БелМаркетКомпани»,

ИУП «БелВиллесден («Гиппо»).

Планируется, что список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться.

По словам исполнительного директора Ассоциации розничных сетей Натальи Шаблинской, чтобы реализовать проект, проводились глубокие расчеты, анализы и многочисленные консультации. «Прошлый год был сложным, мы практически не приросли в доходах, потеряли участников рынка, среди них остались только самые крепкие, надежные и креативные. С ними и заключаем соглашение. Надеюсь, для уязвимых категорий граждан оно станет благом, возможностью приобрести необходимый товар с максимальной скидкой», – сказала она.

Заместитель гендиректора ОДО «Виталюр« Александр Колесников отметил, что помощь социально уязвимым категориям населения – давнее стратегическое направление компании. «Было бы неправильно остаться в стороне, поэтому решили сделать это частью социальной стратегии компании. Сегодня до 25% общей выручки приходится на социально значимую группу, по прогнозам, после подписания соглашения она увеличится вдвое», – сказал представитель торговой сети.

С 15 декабря 2021 года жесткое регулирование цен распространяется на 29 позиций социально значимых товаров (среди них мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и др.), а также 50 позиций лекарственных средств.