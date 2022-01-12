По обновленной Конституции поступило почти 5 тысяч откликов и предложений – Администрация Президента

Источник материала: ОНТ

По проекту обновленной Конституции Беларуси от населения поступило уже почти 5 тысяч предложений и откликов. Об этом 12 января сообщил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, информирует БЕЛТА.

Игорь Сергеенко принял участие во встрече с активом Гродненской области на тему «Конституция. Обсуждение. Референдум». Глава Администрации Президента подчеркнул, что в работе по обсуждению проекта Конституции нужно не просто довести информацию до людей, важно вызвать обратную связь, дискуссию, получить конструктивные предложения.

Игорь Сергеенко отметил, что заданный темп работы позволяет видеть, какие вопросы и темы наиболее волнуют людей.

Фото: БЕЛТА

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