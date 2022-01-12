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Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Но не для всех! Вот какие магазины подписали соглашение!
Источник материала: ОНТ
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения с 16-ю крупными торговыми сетями,
Среди торговых сетей, которые подписали соглашение, - «Евроторг», «Санта Ритейл», «Виталюр», «БелМаркетКомпани», «Доброном» («Маяк», «Копеечка»), ИУП «БелВиллесден» («Гиппо»). Ожидается, что список магазинов будет расширяться.
Проводились глубокие расчеты, анализы и многочисленные консультации, чтобы реализовать проект, по словам исполнительного директора Ассоциации розничных сетей Натальи Шаблинской.
Заместитель гендиректора «Виталюра» Александр Колесников отметил, что помощь социально уязвимым категориям населения - давнее стратегическое направление компании.
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Фото: архив БЕЛТА
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Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Но не для всех! Вот какие магазины подписали соглашение!
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий...
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