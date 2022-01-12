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Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Но не для всех! Вот какие магазины подписали соглашение!

12.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Но не для всех! Вот какие магазины подписали соглашение!

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения с 16-ю крупными торговыми сетями, передает БЕЛТА.

Среди торговых сетей, которые подписали соглашение, - «Евроторг», «Санта Ритейл», «Виталюр», «БелМаркетКомпани», «Доброном» («Маяк», «Копеечка»), ИУП «БелВиллесден» («Гиппо»). Ожидается, что список магазинов будет расширяться.

Проводились глубокие расчеты, анализы и многочисленные консультации, чтобы реализовать проект, по словам исполнительного директора Ассоциации розничных сетей Натальи Шаблинской.

Заместитель гендиректора «Виталюра» Александр Колесников отметил, что помощь социально уязвимым категориям населения - давнее стратегическое направление компании. 

Ранее мы писали о том, что Постановлением от 10 декабря 2021 года был скорректирован перечень товаров, цены на которые регулируются государством. 

Фото: архив БЕЛТА




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Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписал сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий...
 
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