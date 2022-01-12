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Вините себя за съеденный кусок торта? Это может быть признаком ухода от психологических проблем! Вот симптомы нездорового ЗОЖ – обязательно к прочтению!
Источник материала: ОНТ
Швейцарский психиатр и психолог Карл Густав Юнг утверждал: «Психологически нездоровые люди – обычно фанатики здорового образа жизни». И главной проблемой, которая к этому приводит, он считал неспособность людей понимать свои эмоции. Из-за этого одни начинают пить специальную воду для похудения, а другие - тщательно считать калории. О признаках нездорового ЗОЖ и об изменении в поведении в программе «Наше утро» рассказывает психолог Алексей Белоцерковец.
Кто-то уходит от проблем через деструктивные, разрушающие формы поведения. ЗОЖ считается социально приемлемой. Агрессивный ЗОЖ можно назвать одной из форм аутоагрессии. Направленные против себя, невыраженные эмоции, на самом деле направленны адресату.
Вот как можно определить нездоровую форму:
Все это аутоагрессивные действия и уход от каких-либо психологических проблем.
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Вините себя за съеденный кусок торта? Это может быть признаком ухода от психологических проблем! Вот симптомы нездорового ЗОЖ – обязательно к прочтению!
Швейцарский психиатр и психолог Карл Густав Юнг утверждал: «Психологически нездоровые люди – обычно фанатики здорового образа жизни». И главной проблемой,...
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