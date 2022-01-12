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Мужчина в последний момент отпугнул пуму мощным рыком и попал на видео
Источник материала: ОНТ
Гулявший вблизи Лос-Анджелеса (Калифорния, США) мужчина сумел отпугнуть погнавшуюся за ним пуму. Инцидент попал на видео, ролик
На записи видно, как гуляющий по горной местности мужчина неожиданно начинает бежать. Когда камера поворачивается, в кадр попадает хищница. Пума гонится за человеком. Оператор резко останавливается и начинает громко рычать. Дикое животное пугается и убегает.
Фото: Pixabay
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Гулявший вблизи Лос-Анджелеса (Калифорния, США) мужчина сумел отпугнуть погнавшуюся за ним пуму. Инцидент попал на видео, ролик был размещен на YouTube-канале ViralHog. На...
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