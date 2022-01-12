Мужчина в последний момент отпугнул пуму мощным рыком и попал на видео

Источник материала: ОНТ

Гулявший вблизи Лос-Анджелеса (Калифорния, США) мужчина сумел отпугнуть погнавшуюся за ним пуму. Инцидент попал на видео, ролик был размещен на YouTube-канале ViralHog.

На записи видно, как гуляющий по горной местности мужчина неожиданно начинает бежать. Когда камера поворачивается, в кадр попадает хищница. Пума гонится за человеком. Оператор резко останавливается и начинает громко рычать. Дикое животное пугается и убегает.



Видео набрало свыше 450 тысяч просмотров и более 12 тысяч отметок «Нравится». Пользователи YouTube похвалили мужчину за самообладание. Комментаторы сошлись во мнении, что мощный рык – единственное, что могло спасти человека в подобной ситуации.

Фото: Pixabay

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