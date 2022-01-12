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Готовимся к окунанию в прорубь! Врач рассказал, в каком случае категорически нельзя это делать

12.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовимся к окунанию в прорубь! Врач рассказал, в каком случае категорически нельзя это делать

На следующей неделе самые отважные почитатели ЗОЖа будут делать смелые селфи на фоне проруби, ныряя в нее с головой. Кто-то к этому идет год, а кто-то загорается желанием прямо накануне. А что скажут врачи? Заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук Вадим Сушинский в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал, с какими заболеваниями нужно быть осторожными, если решили закаляться.


Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук: «Если говорим о закаливании, то 100% противопоказана острая стадия заболеваний. Если кто-то заболел, то в этот период точно нельзя начинать закаливание». 

Медик уточнил, кому нельзя окунаться в прорубь.

Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук: «Если говорить об окунании в прорубь, то противопоказаниями здесь являются хронические заболевания. Неважно в каких органах таится хроническая инфекция. С заболеваниями почек, женских многих заболеваний, ухо-горло-нос – эти заболевания могут обостриться на фоне купания в проруби». 

Сердечно-сосудистые заболевания врач выделил в отдельную группу.

Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук: «Отдельно нужно вспомнить сердечно-сосудистые заболевания. Это очень важно. Ведь если мы говорим об адаптационных реакциях, они прежде всего происходят посредством сердечно-сосудистой системы. Человек погружается в прорубь, а следом происходит спазм капилляров. Ледяная вода может даже рефлекторно вызывать кратковременную задержку сердцебиения».

Гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт в анамнезе - это все противопоказания для купания в проруби, заключил Сушинский.

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На следующей неделе самые отважные почитатели ЗОЖа будут делать смелые селфи на фоне проруби, ныряя в нее с головой. Кто-то к этому идет год, а кто-то загорается...
 
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