|
Готовимся к окунанию в прорубь! Врач рассказал, в каком случае категорически нельзя это делать
Источник материала: ОНТ
На следующей неделе самые отважные почитатели ЗОЖа будут делать смелые селфи на фоне проруби, ныряя в нее с головой. Кто-то к этому идет год, а кто-то загорается желанием прямо накануне. А что скажут врачи? Заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук Вадим Сушинский в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал, с какими заболеваниями нужно быть осторожными, если решили закаляться.
Медик уточнил, кому нельзя окунаться в прорубь.
Сердечно-сосудистые заболевания врач выделил в отдельную группу.
Гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт в анамнезе - это все противопоказания для купания в проруби, заключил Сушинский.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе самые отважные почитатели ЗОЖа будут делать смелые селфи на фоне проруби, ныряя в нее с головой. Кто-то к этому идет год, а кто-то загорается...
|
Архив (Разное)