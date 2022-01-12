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Обнаружена способствующая хорошему сну диета
Источник материала: ОНТ
Питание влияет на качество сна. Об этом заявили американские медики, которые провели анализ научных публикаций о влиянии на сон различных диет. Об этом
Результаты анализа
Хорошему сну способствуют содержащиеся в продуктах гормон мелатонин (регулирует ритмы бодрствования и сна) и аминокислота триптофан (нужна организму для синтеза гормона мелатонина). Кроме того, употребление бобовых с высоким содержанием клетчатки, например, нута или чечевицы, повышает эффективность сна – люди быстрее засыпают.
Фото: Pixabay
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Питание влияет на качество сна. Об этом заявили американские медики, которые провели анализ научных публикаций о влиянии на сон различных диет. Об этом информирует...
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