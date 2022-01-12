﻿ Обнаружена способствующая хорошему сну диета. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обнаружена способствующая хорошему сну диета

12.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Обнаружена способствующая хорошему сну диета

Питание влияет на качество сна. Об этом заявили американские медики, которые провели анализ научных публикаций о влиянии на сон различных диет. Об этом информирует Daily Mail.

Результаты анализа опубликованы в журнале Annual Review of Nutrition.

Хорошему сну способствуют содержащиеся в продуктах гормон мелатонин (регулирует ритмы бодрствования и сна) и аминокислота триптофан (нужна организму для синтеза гормона мелатонина). Кроме того, употребление бобовых с высоким содержанием клетчатки, например, нута или чечевицы, повышает эффективность сна – люди быстрее засыпают.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Питание влияет на качество сна. Об этом заявили американские медики, которые провели анализ научных публикаций о влиянии на сон различных диет. Об этом информирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержан причастный к преступлению против половой неприкосновенности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by