Обнаружена способствующая хорошему сну диета

Источник материала: ОНТ

Питание влияет на качество сна. Об этом заявили американские медики, которые провели анализ научных публикаций о влиянии на сон различных диет. Об этом информирует Daily Mail.

Результаты анализа опубликованы в журнале Annual Review of Nutrition.

Хорошему сну способствуют содержащиеся в продуктах гормон мелатонин (регулирует ритмы бодрствования и сна) и аминокислота триптофан (нужна организму для синтеза гормона мелатонина). Кроме того, употребление бобовых с высоким содержанием клетчатки, например, нута или чечевицы, повышает эффективность сна – люди быстрее засыпают.

Фото: Pixabay

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