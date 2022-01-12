﻿ Парень через интернет купил билеты на футбол, но деньги за них ему вернул продавец. И вот почему! Почитайте, как изменилась жизнь молодого человека после этого случая!. 21.by
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Парень через интернет купил билеты на футбол, но деньги за них ему вернул продавец. И вот почему! Почитайте, как изменилась жизнь молодого человека после этого случая!

12.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень через интернет купил билеты на футбол, но деньги за них ему вернул продавец. И вот почему! Почитайте, как изменилась жизнь молодого человека после этого случая!

Удивительную историю опубликовал ridus.ru.

Парень из Шотландии Росс Колкухун однажды купил на eBay билеты на футбол – играли команды «Хартс» и Ливерпуль». Но вдруг продавец написал ему, что собирается вернуть деньги за покупку.

Росс очень удивился этому, а потом оказалось, что продавец – его родной отец, который обрадовался знакомству с сыном. После этого они начали общаться, и скоро Росс познакомился еще и с братом и сестрой. Недавно Росс с сестрой Эрин впервые встретились и пообщались вживую.

Он понял, что у него много общего с его сестрой Эрин.


twitter.com 

Главное фото: depositphotos.com

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Удивительную историю опубликовал ridus.ru. Парень из Шотландии Росс Колкухун однажды купил на eBay билеты на футбол – играли команды «Хартс» и Ливерпуль». Но вдруг...
 
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