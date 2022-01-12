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Парень через интернет купил билеты на футбол, но деньги за них ему вернул продавец. И вот почему! Почитайте, как изменилась жизнь молодого человека после этого случая!
Источник материала: ОНТ
Удивительную историю опубликовал
Парень из Шотландии Росс Колкухун однажды купил на eBay билеты на футбол – играли команды «Хартс» и Ливерпуль». Но вдруг продавец написал ему, что собирается вернуть деньги за покупку.
Росс очень удивился этому, а потом оказалось, что продавец – его родной отец, который обрадовался знакомству с сыном. После этого они начали общаться, и скоро Росс познакомился еще и с братом и сестрой. Недавно Росс с сестрой Эрин впервые встретились и пообщались вживую.
Он понял, что у него много общего с его сестрой Эрин.
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Парень через интернет купил билеты на футбол, но деньги за них ему вернул продавец. И вот почему! Почитайте, как изменилась жизнь молодого человека после этого случая!
Удивительную историю опубликовал ridus.ru. Парень из Шотландии Росс Колкухун однажды купил на eBay билеты на футбол – играли команды «Хартс» и Ливерпуль». Но вдруг...
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