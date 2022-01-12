Вместо отдыха в Хургаде борисовчанка столкнулась с мошенничеством

Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 41-летняя жительница Борисова 30 июня прошлого года созвонилась с 44-летней директором турфирмы и обговорила пожелания по отдыху. Она и ранее пользовалась услугами данного предприятия, поэтому никаких сомнений не возникло. В этот раз женщина остановилась на авиатуре в египетский город Хургада. На следующий день директору турфирмы в счет полной оплаты стоимости тура было передано почти Br5500. Согласно договору оказания туристических услуг, отдых женщины и ее супруга был запланирован с 31 июля по 11 августа 2021 года. Однако улететь в Египет семейной паре не довелось: по словам директора турфирмы, она ошиблась и забронировала тур на другую дату. Это борисовчан не устроило, они попросили вернуть деньги, а путевку были вынуждены приобрести у другого турагента", - рассказали в СК.

Впоследствии директор турфирмы неоднократно обещала вернуть деньги. Однако лишь в августе вернула Br1 тыс., а потом постоянно переносила сроки возврата оставшейся суммы. Потерпевшая была вынуждена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении директора турфирмы Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК. Потерпевшая допрошена, к материалам уголовного дела приобщены документы из ИМНС, отдела принудительного исполнения, осмотрены документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Правоохранителями установлено, что на момент заключения договора с потерпевшей вид деятельности предприятия был изменен на оптовую торговлю одеждой, а расходные операции по счету предприятия прекращены с весны 2021 года.-0-