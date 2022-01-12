В Логойске продавец арендовала авто для поездок на работу и расплачивалась выручкой магазина

Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Логойского РОВД установили 47-летнюю жительницу райцентра, которая в течение полугода из магазина похитила более Br20 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вырученные от реализации товара деньги продавец через кассу не проводила, а забирала себе. Установлено, что таким способом действовала с апреля по ноябрь 2021 года.

Фигурантка пояснила, что средства были нужны для ежедневной аренды авто, чтобы не ездить на работу на общественном транспорте. Неделя проката Volkswagen Polo обходилась ей в Br300.

Следователями в отношении продавца возбуждено уголовное дело за присвоение в крупном размере.-0-