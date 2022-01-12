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В Логойске продавец арендовала авто для поездок на работу и расплачивалась выручкой магазина
Источник материала: БелТА
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Логойского РОВД установили 47-летнюю жительницу райцентра, которая в течение полугода из магазина похитила более Br20 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Вырученные от реализации товара деньги продавец через кассу не проводила, а забирала себе. Установлено, что таким способом действовала с апреля по ноябрь 2021 года.
Фигурантка пояснила, что средства были нужны для ежедневной аренды авто, чтобы не ездить на работу на общественном транспорте. Неделя проката Volkswagen Polo обходилась ей в Br300.
Следователями в отношении продавца возбуждено уголовное дело за присвоение в крупном размере.-0-
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Вырученные от реализации товара деньги продавец через кассу не проводила, а забирала себе. Установлено, что таким способом действовала с апреля по ноябрь 2021 года.
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