﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БАТЭ представил нового главного тренера

12.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

БАТЭ представил нового главного тренера

Задача БАТЭ в новом сезоне – попасть в зону Еврокубков. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявили руководитель клуба Андрей Капский и новый главный тренер Александр Михайлов.

Также стало известно, что команду покинут некоторые лидеры. В БАТЭ активнее станут привлекать молодых игроков, ведь ранее Михайлов успешно тренировал дублирующий состав. Что касается подготовки к новому сезону, то с большой долей вероятности команда проведет межсезонье в Беларуси. А начнется игровой год для борисовчан матчем за Суперкубок Беларуси в марте.

Для наставника БАТЭ эта пресс-конференция стала первой на таком высоком уровне, и тренер не скрывал волнения. Но отвечал на вопросы более часа. В ближайшее время в БАТЭ анонсируют трансферы новых игроков, а также возможный уход из команды голкипера Дениса Щербицкого.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задача БАТЭ в новом сезоне – попасть в зону Еврокубков. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявили руководитель клуба Андрей Капский и новый главный...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Логойске продавец арендовала авто для поездок на работу и расплачивалась выручкой магазина
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by