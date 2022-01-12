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БАТЭ представил нового главного тренера
Источник материала: ОНТ
Задача БАТЭ в новом сезоне – попасть в зону Еврокубков. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявили руководитель клуба Андрей Капский и новый главный тренер Александр Михайлов.
Также стало известно, что команду покинут некоторые лидеры. В БАТЭ активнее станут привлекать молодых игроков, ведь ранее Михайлов успешно тренировал дублирующий состав. Что касается подготовки к новому сезону, то с большой долей вероятности команда проведет межсезонье в Беларуси. А начнется игровой год для борисовчан матчем за Суперкубок Беларуси в марте.
Для наставника БАТЭ эта пресс-конференция стала первой на таком высоком уровне, и тренер не скрывал волнения. Но отвечал на вопросы более часа. В ближайшее время в БАТЭ анонсируют трансферы новых игроков, а также возможный уход из команды голкипера Дениса Щербицкого.
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Задача БАТЭ в новом сезоне – попасть в зону Еврокубков. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявили руководитель клуба Андрей Капский и новый главный...
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