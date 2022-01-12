Посмотрите, какой современный в Бресте открыли медкомплекс. Кажется, там есть все!

Источник материала: ОНТ

Бресте открыли медкомплекс. Кажется, там есть все!" class="one-news__figure-img">

Сегодня в Бресте торжественно открыли современный медицинский комплекс. Это помощь для всей семьи. Комплекс включает детскую и взрослую поликлиники, а также акушерский блок.





На открытие медицинского комплекса пришло много гостей, в том числе будущие пациенты. В Заречном проживает около ста тысяч брестчан, четверть города, в основном молодые и многодетные семьи, и район продолжает расти. Строили на перспективу – медкомплекс позволяет принимать более 8 тысяч пациентов в смену. До этого здесь поликлиники не было, приходилось ездить в другие микрорайоны. На объект строители бросили все силы, работали без выходных, проводили субботники, подключали студотряды, справились досрочно.

Медицинский центр отличается от классической поликлиники. Удобная логистика объединяет три корпуса, к каждому ведут тактильные дорожки (это путеводители для слабовидящих). Безбарьерная среда, современное оборудование, есть палаты для дневного пребывания пациентов. Информационные технологии избавят от бумажной волокиты, работает система «Заботливая поликлиника» – электронные медицинские карты и рецепты. Остановку включили в логистику городских маршрутов.

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