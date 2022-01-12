В Академии управления при Президенте обсудили проект поправок в Конституцию

Источник материала: ОНТ

По всей стране продолжают активно обсуждать, каким быть Основному закону страны. К горячей дискуссии присоединились сегодня слушатели Академии управления при Президенте.





На встречу с ними приехал председатель Конституционного суда. Он отметил, что изменения в конституции – в интересах народа. Слушатели Академии управления активно задавали свои вопросы и предлагали дополнения. Больше всего их волновали темы статуса Всебелорусского народного собрания, роль Президента и сохранение исторической памяти.

Присоединиться к обсуждению проекта Основного закона страны может каждый. Более того, власти призывают делать это активно. Ни одно из предложений и мнений не останется без внимания. Пока все они стекаются в Национальный центр правовой информации. Он обработал уже более 4 тысяч обращений.

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