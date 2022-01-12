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В Академии управления при Президенте обсудили проект поправок в Конституцию

12.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Академии управления при Президенте обсудили проект поправок в Конституцию

По всей стране продолжают активно обсуждать, каким быть Основному закону страны. К горячей дискуссии присоединились сегодня слушатели Академии управления при Президенте.


На встречу с ними приехал председатель Конституционного суда. Он отметил, что изменения в конституции – в интересах народа. Слушатели Академии управления активно задавали свои вопросы и предлагали дополнения. Больше всего их волновали темы статуса Всебелорусского народного собрания, роль Президента и сохранение исторической памяти.

Присоединиться к обсуждению проекта Основного закона страны может каждый. Более того, власти призывают делать это активно. Ни одно из предложений и мнений не останется без внимания. Пока все они стекаются в Национальный центр правовой информации. Он обработал уже более 4 тысяч обращений. 

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По всей стране продолжают активно обсуждать, каким быть Основному закону страны. К горячей дискуссии присоединились сегодня слушатели Академии управления при...
 
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