Потепление и сильный ветер: прогноз погоды на 13 января

Источник материала: ОНТ

Главная погодная новость: днем в четверг ожидается резкое изменение погодных условий. Существенно потеплеет. Потепление будет сопровождаться падением давления, усилением ветра, мокрым снегом и дождем.

В ближайшую ночь погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированного в холодном воздухе, а днем скажется влияние более теплых и влажных воздушных масс с Западной Европы. В результате температура воздуха устремится верх, усилится ветер.

В четверг будет облачно. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Большая вероятность тумана, видимость до полукилометра, на дорогах гололедица, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью умеренный, утром и днем порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура воздуха будет варьироваться от -2°C в западных районах до +4°C в юго-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от +1°C по Брестской области до -6°C мороза по Гомельской. К вечеру – температура от -1°C по юго-востоку до +2°C тепла по западу.

В пятницу ожидается очень ветреная погода. Ее будут определять атмосферные фронты с Балтийского моря. Ветер западный, северо-западный, сильный порывистый – до 15-20 метров в секунду. Ночью в южных районах, утром и днем на большей части территории мокрый снег, дождь. Влажность до 90%. Под утро ожидаются слабые туманы, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью – от -3°C по востоку – до +4°C по западу, днем -1…+5°C. В субботу сохранится сильный порывистый ветер, дождь с мокрым снегом.

Фото: Pixabay

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