Православные верующие Беларуси вспоминают Владыку Филарета – он ушел из жизни год назад

Источник материала: ОНТ

Скорбный день сегодня у православных верующих. В Беларуси вспоминают Владыку Филарета – год назад его не стало. Во многих православных храмах проходят Божественные литургии за упокой. А в Жировичах, на могиле почетного первого Патриаршего экзарха всея Беларуси, «Вечную память» пропели все белорусские православные епископы.





Эту обитель Филарет спас от закрытия и в ней же завещал себя похоронить. Роль Владыки в возрождении Белорусской православной церкви сложно переоценить. За 20 лет, благодаря его беззаветному служению богу и людям, в стране появилось десять епархий. Была всего одна. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет восстанавливал святыни, монастыри и храмы, в том числе и Жировичский Свято-Успенский монастырь. Сегодня здесь и прошли главные траурные мероприятия. Своим духовным пастырем Владыку считают как священники, так и обычные люди. На поминальной службе много прихожан, которые знали митрополита лично. В эти рождественские дни они вспоминают, каким он был.

Божественную литургию в Жировичском монастыре возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Помимо синода белорусской православной Церкви, в траурных мероприятиях приняли участие и светские лица. По поручению Александра Лукашенко отдать дань памяти Владыке Филарету в Жировичский монастырь приехал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. К могиле почетного Патриаршего экзарха – цветы от Президента – белые розы, которые так любил при жизни Владыка.

Митрополит Филарет был не только уважаемым священнослужителем, но и лауреатом множества наград – и церковных, и светских. За исключительный личный вклад в духовное возрождение белорусского народа ему присвоено звание Героя Беларуси. В свою очередь белорусский народ хранит и чтит память об этом великом человеке.

Митрополит Филарет скончался на 86-м году жизни. Владыка завещал похоронить его на малом братском кладбище Жировичского монастыря за алтарем Кресто-Воздвиженской церкви. Рядом с могилой старца Митрофана, которого знал лично. Прошел год со дня смерти Патриаршего экзарха всея Беларуси, а его могила ни дня не оставалась без живых цветов. И сегодня, в первую годовщину, сюда приехали сотни людей, чтобы поклониться могиле.

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