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События в Казахстане: преодолен ли кризис? Мнения экспертов

12.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

События в Казахстане: преодолен ли кризис? Мнения экспертов

Продолжаем следить за событиями в Казахстане, понимая при этом, что масштаб проблемы выходит далеко за его пределы. Многое показало и многому учит.

«Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости. Речь идет о попытке госпереворота. Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, ее падение открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны», – такие оценки дает президент Токаев. Но вопросов тем не менее еще очень много. Преодолен ли кризис в Казахстане? Много говорят о том, как похожи события в Казахстане и Беларуси, но что нас принципиально отличает? 

На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – независимый военный эксперт Александр Алесин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политолог, доцент МГИМО (Россия) Кирилл Коктыш и политический обозреватель Алексей Авдонин.



 

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Продолжаем следить за событиями в Казахстане, понимая при этом, что масштаб проблемы выходит далеко за его пределы. Многое показало и многому учит. «Казахстан...
 
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