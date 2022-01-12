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События в Казахстане: преодолен ли кризис? Мнения экспертов
Источник материала: ОНТ
Продолжаем следить за событиями в Казахстане, понимая при этом, что масштаб проблемы выходит далеко за его пределы. Многое показало и многому учит.
«Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости. Речь идет о попытке госпереворота. Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, ее падение открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны», – такие оценки дает президент Токаев. Но вопросов тем не менее еще очень много. Преодолен ли кризис в Казахстане? Много говорят о том, как похожи события в Казахстане и Беларуси, но что нас принципиально отличает?
На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – независимый военный эксперт Александр Алесин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политолог, доцент МГИМО (Россия) Кирилл Коктыш и политический обозреватель Алексей Авдонин.
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Продолжаем следить за событиями в Казахстане, понимая при этом, что масштаб проблемы выходит далеко за его пределы. Многое показало и многому учит. «Казахстан...
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