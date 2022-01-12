События в Казахстане: преодолен ли кризис? Мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

Продолжаем следить за событиями в Казахстане, понимая при этом, что масштаб проблемы выходит далеко за его пределы. Многое показало и многому учит.

«Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости. Речь идет о попытке госпереворота. Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, ее падение открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны», – такие оценки дает президент Токаев. Но вопросов тем не менее еще очень много. Преодолен ли кризис в Казахстане? Много говорят о том, как похожи события в Казахстане и Беларуси, но что нас принципиально отличает?

На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – независимый военный эксперт Александр Алесин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политолог, доцент МГИМО (Россия) Кирилл Коктыш и политический обозреватель Алексей Авдонин.









Подписывайтесь на нас в Telegram